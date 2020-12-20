Senarist Alper Alpözgen'in yakınları Adli Tıp Kurumu'nda

Şişli'de arkadaşının evinde ölü bulunan senarist Alper Alpözgen'in yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Haberi alır almaz Rusya'dan ilk uçakla Türkiye'ye gelen ağabeyi Cenker Alpözgen, “Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Senaryolarla uğraşıyordu” dedi.

Şişli'de dün öğle saatlerinde arkadaşının evinde hayatını kaybeden senarist Alper Alpözgen'in otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ederken, yakınları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. Haberi alır almaz yaşadığı Rusya'dan ilk uçakla İstanbul'a gelen abi Cenker Alpözgen şaşkın olduklarını ifade ederek, “Her zaman görüşüyorduk bir şey yoktu, hiçbir rahatsızlığı yoktu. Çocukken bir romatizma hastalığı vardı geçti gitti. Senaryolarla uğraşıyordu bir şeyler yazıyordu onları biliyoruz. Çıktığı evi, arkadaşını tanımıyorum. Sonra öğreneceğiz. Bugün kimmiş fazla detay veremiyorum. Rusya'da yaşıyorum, devamlı görüşüyorduk hatta 10-15 gün önce İstanbul'daydım gayet iyiydi sağlığı yerindeydi mutluydu” dedi.

Senaristin yakın arkadaşı Fehmi Dalsaldı ise herhangi bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, “Başından beri beraberdik, yol arkadaşlığımız vardı. Televizyonda yaptığımız şov bizim çocukluk hayalimizdi. O çok iyi muhteşem bir yazardı. O yazardı ben de yazdığı karakterleri seslendirirdim. Öyle başladı bizim hikayemiz. Muhteşem bir adamdı, merhametli, sakin dürüst Nasıl olduğunuz biz de bilmiyoruz” diye konuştu.