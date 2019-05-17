''Senegal, Türk firmalarına büyük avantajlar sağlamaktadır''

Haziran ayında Dakar'da düzenlenecek PETROGAZ EXPO 2019 için Türk şirketlere çağrı yapan Jéhu Ndoumi, Türk firmalarının Senegal'de yatırım yapmaları durumunda, Senegal devletinin Türk firmalarına büyük avantajlar sağladığını söyledi. Ndoumi, ayrıca Senegal'in enerji ticaretinde 100 milyar dolarlık potansiyelinin mevcut olduğunu bildirdi.

Senegal Uluslararası Dış Ticaret Merkezi (CICES) ile NetOil Group SA ortaklığı'nda 24 - 28 Haziran tarihleri arasında Senegal Devleti yönetiminde, Uluslararası Dakar PETROGAZ EXPO 2019'un 1'incisi Senegal Dakar'da düzenlenecek. Fuarın tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Ekonomi Gazateciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, NetOil Group SA Petrol ve Doğalgaz Senegal Sorumlusu Jéhu Ndoumi , NetOil Group SA Türkiye Temsilcisi Andre Diril ve basın mensupları katıldı. Jéhu Ndoumi, fuar hakkında bilgiler verdi.

''Senegal devleti Türk firmalarına büyük avantajlar sağlamaktadır''

Fuar hakkında bilgi veren Jéhu Ndoumi, ''Fuar, Senegal'de düzenlenen ilk en büyük enerji fuarı olacak. Fuar enerji üzerine; doğalgaz, petrol ve güneş enerjisi üzerine büyük fuar olacak. Fuar, Türk enerji firmaları için çok değerli fuar olup hem Türk firmalarının geçmiş tecrübelerinden yararlanmak hem de onlara Senegal'de fırsatlar sunmak için eşsiz bir seçenektir. Türk firmalarının Senegal'de yatırım yapmaları durumunda Senegal devleti, Türk firmalarına büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenden dolayı bu fuarda birçok Türk firmasını görmek istiyoruz ve bekliyoruz'' dedi.

Senegal'in enerji potansiyeli değinen Ndoumi, ''Senegal'de son senelerde petrol ve doğalgaz çıkarımı yapılmakta ve bu çok büyük rakamlarda olmaktadır. Gaz için 400 milyar metreküp rezervimiz mevcuttur. Petrol için ise 700 milyar varil rezervimiz bulunmaktadır. Güneş enerjisi için de 7 bin kilovat saat solar enerji projelerimiz mevcuttur'' diye konuştu.

''Senegal'in enerji ticaretinde 100 milyar dolarlık potansiyeli mevcut''

Senegal'in enerji ticaretinde 100 milyar dolarlık potansiyeli mevcut olduğunu aktaran Ndoumi, Türk firmalarının bundan mümkün olduğunca yararlanmasını istiyoruz. Türk firmaları Senegal için iyi pozisyondalar ve fuara katılmalarını bu nedenden dolayı diliyoruz. Şu anda Senegal'de Türk firmaları mevcut. Çok büyük güneş enerjisi projesini yapan Türk firması halihazırda çalışmaktadır. Türk firmalarına olan güvenimiz sonsuz. Onlara elimizden gelen her şeyi yapmak için uğraşacağız. Onları mutlaka fuara bekliyoruz. Fuarın onlar için başarılı ve karlı geçeceğinden eminiz'' şeklinde konuştu.