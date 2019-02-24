‘Senenin Yıldızları'ndan 900 milyon liralık maliyet avantajı

Yıldız Holding grup şirketlerindeki en iyi 105 projenin yarıştığı “Senenin Yıldızları 2018”, bu yıl 11'inci kez düzenlendi. Birincilerin Yıldız Holding yöneticilerinin yer aldığı uzman ve ana jüri ile çalışan oylarıyla belirlendiği yarışmaya katılan projelerin holdinge katkısı yaklaşık 900 milyon lira oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü'nün ve Yıldız Holding'den diğer üst düzey yöneticiler ile iş dünyasının önemli isimleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı törende, geçtiğimiz aylarda Pladis CEO'su olarak atanan A. Salman Amin bir konuşma yaptı. GODIVA CEO'su Annie Young Scrivner'ın video mesajının yayınlandığı gecede, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener her yıl farklı şirketlerdeki başarılı iş insanlarının ağırlandığı “Yıldızlı Sohbetler”e Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın'ın konuğu olarak katıldı. Senenin Yıldızları'nda bu yıl Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü, “MOVERS” başlığı altında verildi.

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Günümüzde her şeyin ne kadar hızlı değiştiğinin farkındayız ve bu değişime de ayak uydurmamız için daha güçlü ve daha yenilikçi olmamız gerektiğini biliyoruz. Riskleri fırsat görüp iyi bir gelecek hayal edebiliriz. Elbette hayalimizdeki gelecek için elimizde bir anahtar olması lazım. Bizim anahtarımızın üzerinde MOVERS yazıyor. Bunu yapabilmek için de hep birlikte ve hep hareket halinde olacağız” dedi.

Katılan tüm projelerin holdinge katkısı yaklaşık 900 milyon lira

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, “Bu sene 11.'sini gerçekleştirdiğimiz Senenin Yıldızları'nda önce hayal eden sonra bu hayali projeye dönüştüren, ardından işe ve başarıya evrilmesini sağlayan çalışma arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Hem Türkiye hem de dünyadan maliyet avantajı oluşturma, müşteri memnuniyetini artırma ve mevcut süreçleri iyileştirme gibi önemli kriterler üzerinden ödül kazanmak için çok değerli 105 proje yarıştı. Bu projelerin holdinge maliyet avantajı olarak katkısı yaklaşık 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza projelere karşı geliştirdikleri çözüm odaklı bakış açıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyor, ülkemizin ekonomisi ve yeni istihdam oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“2018'de olduğu gibi yine çift haneli büyüme hedefliyoruz”

Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü ise, “Bu yıl bizim için çok anlamlı ve özel bir yıl. Ülker'in 75'inci yılını, Yıldız Holding'in 30'uncu yılını ve Teremyağ'ın 20'nci yılını kutluyoruz. 2018 bizim için tam bir meydan okuma yılıydı. Geçtiğimiz yıl brüt satışlarımızdaki artış yüzde 27, konsolide brüt satışımız ise 54 milyar TL oldu. Bu azımsanacak bir başarı değil. Ciro dağılımına baktığımızda ise büyümede en çok atıştırmalık işimizin ve perakende markalarımızın katkısı olduğunu görüyoruz. Atıştırmalık işimiz bizim global odağımız ve pazarda büyüdüğümüz ve daha da büyümeyi hedeflediğimiz bir iş kolu; perakende de ise markalarımızla hem kendisi büyüyen hem de pazarı büyüten, ivme kazandıran bir rol üstleniyoruz. Odaklanma stratejimizin yanı sıra ihracatımız da büyümemizde bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor. 2018'de ihracatımızı geçen seneye göre yüzde 21 artırarak 628 milyon dolar gelir elde ettik. 2019 yılında hem ihracatta hem de brüt satışlarda çift haneli büyümeyi hedefliyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz bu finansal tablo ve hedefler özverili çalışmanın karşılığı, yarışmaya katılan projeler ise 2018 yılında hep beraber elde ettiğimiz başarılarımızın meyveleri, sonuçları Tüm bu projelerin içinde yoğun emek, fikir, çözüm arayışı ve odaklanma var. Tüm katılanları ve Yıldız Holding'in büyümesinde emeği geçen herkesi kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu ise ülkemizden ve dünyadan başarılı proje örnekleri vererek, eğlenceli ve öğretici bir konuşma yaptı. Bu yıl 9 kategoride ödüller dağıtıldı. Kazanan şirketler ve projeleri şöyle:

“GOYA: Bizim Toptan - Yüz yüze Büyük Kazançlar, Sıfır Hata: Önem Gıda, pladis türkiye - Fabrika Kalibrasyonu Amaç Birliği: pladis Global - Riskleri birlikte daha iyi değerlendirme, pladis Ortadoğu - Ülker Bisküvi Ramazan'a Özel Dijital ve Mağaza İçi Kampanyası, Maliyet Avantajı: Polinas - Bopet Verimliliği, Büyümeye Katkı: Şok Marketler - Doğrudan Sebze-Meyve Tedariği , İnovasyon: pladis İngiltere - Jaffa Cakes Nibbles Satışta, Dijital Liderlik: pladis İngiltere & İrlanda - Satış Planlayıcısı / Theseusx MOVERS: pladis Hindistan.”

“MOVERS” akrostişi, Money (Maddi değer), Objectives (Ortak hedefler), Value ( Var ettiğimiz değer), Evaluation (Fırsat değerlendirmesi), Rivals (Rakipler) ve Sustainability (Sürdürülebilirlik) kavramlarının dizilimi olarak sürdürülebilir bir başarı için dikkat edilmesi gereken altı önemli adımın baş harfini temsil ediyor.