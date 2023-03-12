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Şenol Güneş ile Süper Lig'de 13 maçta 8 galibiyet

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon 8.

galibiyetini aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle Süper Lig'de 13. galibiyeti alırken, Şenol Güneş yönetiminde ise 8. galibiyetini elde etti.


Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 12. haftasındaki Ümraniyespor ile Beşiktaş'taki ikinci dönemine başlayarak 13 maçta takımın başında sahaya çıktı. Şenol Güneş, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir müsabakalarında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Gaziantep, Karagümrük ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray ve Sivasspor deplasmanlarından ise eli boş döndü.

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