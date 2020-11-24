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Şenol Güneş ilkokul öğretmenini ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Yurdanur Uzman’ı ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Yurdanur Uzman'ı ziyaret etti.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde güzel bir jeste imza attı. Güneş, ilkokul öğretmeni Yurdanur Uzman'ı ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kendi ilkokul öğretmeni Yurdanur Uzman olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutladı" ifadelerine yer verildi.

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