Şenol Güneş: “İnşallah yarın burada bitireceğiz”

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak olan İzlanda karşılaşması öncesinde soruları yanıtladı. Grup maçlarına iyi başladıklarını belirten Güneş, “Burada başlamıştık ve inşallah yarın burada bitireceğiz. İyi başlamak istemiştik ve yarın da iyi bitirmek istiyoruz. Fransa bu grubun favori takımıydı. İzlanda ile çekişeceğimiz aşikardı. Gelişmeler sonucunda avantaj bizde görünüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Yarın puan veya puanları alırsak garanti etmiş oluruz. Bu maçlarda hak ettiğimizin karşılığını almış oluruz. Bize düşen görev yarın bu işi bitirmek. Tüm takım olarak soğukkanlı olmak zorundayız. Daha önceki oyunlar gibi oynayacağız. Zor bir rakiple oynayacağız. Fizik gücü iyi olan, duran topları iyi kullanana ve uzun yüksek topları alarak bunlarla hücum eden bir takım. Bütün bu tedbirleri alarak takımımızı sahaya süreceğiz. Keyifli başlayıp keyifli bitirmek istiyoruz. Bugüne kadar olumlu işler yaptık. İnşallah yarın taraftarla birlikte futbolun güzelliklerini sunarız” ifadelerini kullandı.

“Yarın hiçbir mazeretimiz olmayacak”

Gruptaki rakiplerden Fransa'nın daha iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu ifade eden Şenol Güneş, “Fransa maçlarını oynadığımız koşullarla İzlanda maçının koşulları farklıydı. Planlamada İzlanda'da 2 maç içeride, 2 maç dışarıda oynandığını biliyoruz. Orada kaybettik ve oynadığımız bir maçın ardından gerçekleştirdiğimiz bir seyahatin ardından kaybettik. İlk kez perşembe günü oynayacağız. İzlanda bunu iyi değerlendirdi. Cuma akşamından itibaren toplandılar ve bugün İstanbul'a geldiler. Orada bir maç oynayıp buraya gelmek daha farklıydı. Yarın bir mazeretimiz olmayacak. Kendi gücümüzü gösterip üstünlük sağlamak istiyoruz, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Beraberlik de bize yetiyor ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Sadece rakibe karşı bazı tedbirlerimiz olacak. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız” diye konuştu.

“Cenk Tosun 2 maçta da bizimle olmayacak”

Dün akşam yapılan antrenmanda Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlık sonrasında kadrodan çıkarıldığını söyleyen Güneş, “İzlanda bu konularda bizden daha iyi çalışıyor. Antalya'da, bizim kendi şehrimizde kamp yaptılar ve dışarıya kuş uçurtmadılar. Ben buraya gelmeden gerekli haberler gitmiş herkese, Cenk'in haberini de sizden öğrendim. Aslında bugün Cenk'in durumunu açıklayacaktım ancak sizler öğrenmişsiniz. Cenk'in kasığında dünkü antrenmanın son kısmında hafif açılma oldu. Çok ciddi görünmüyor ama 1 haftada düzelecek bir sakatlık gibi, bu nedenle de 2 maçta da oynayamayacak. Emre hafta başından beri iyi çalışıyor. Sağlıklı olarak bizimle birlikte. Cengiz'de ise herhangi bir sıkıntı yok” açıklamasını yaptı.

“Engin Fırat'ın işi zor”

Grupta bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde, Türkiye ile aynı grupta bulunan Moldova'nın teknik direktörlüğüne getirilen Engin Fırat'la ilgili soruyu da yanıtlayan Şenol Güneş, “Engin'i iyi tanırım. Biz Arnavutluk'a gittiğimizde orada bir takımı çalıştırıyordu. Yeni görevine geldikten sonra görüşmedim. Hayırlı olsun diyorum. Ancak burada işi zor. Moldova'da milli takım anlamında bir futbol kültürü yok. Moldova'dan iyi futbolcular çıkıyor ama milli takımı benimseme konusunda sıkıntıları var gibi duruyor. Epureanu da gitmeme kararı aldı. Başarılar diliyorum Engin'e. Bizden sonra İzlanda, Moldova'ya gidecek. Fikstür olarak şanslı bir takım İzlanda. Biz tabii ki diğer maçlara bakmadan kendi işimize bakacağız. Bütün dezavantajları aşarak yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Oyuncular, taraftar, medya hep beraber iyi bir şekilde bitirmeliyiz. İlk defa belki Andorra'da rahat bir maça gideceğiz. Heyecanlı, coşkulu, futbol adına doğruları yaparak oynamak istiyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme hikayesi olduğunda da bunları ayrıca konuşuruz” dedi. Son olarak orta saha kurgusuyla ilgili de konuşan Güneş, “Orta sahamızda oynayacak oyuncularımız var. Dışarıda kalan oyuncularımız da var. Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdülkadir, hasta olan Kenan ve dün sakatlanan Cenk Tosun kadroda yok. Emre'nin sakatlığı var ama iyileşti. Oynayacak olan isimler de var. Ofansif ve defansif oynayacak isimlerimiz de var. Seçeneklerimiz olacak ve bunu da yarın göreceğiz. İnşallah yarın için hayırlısı olur” diyerek sözlerini tamamladı.