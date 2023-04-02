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Şenol Güneş kazanan kadroyu bozmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine milli takım arasından önce sahalarında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının 11’inde değişiklik yapmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine milli takım arasından önce sahalarında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının 11'inde değişiklik yapmadı.


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanan 11'i bozmadı. Milli takım arasından önce ligin 26. haftasında evinde İstanbulspor karşısında 3-1 galip gelen Beşiktaş, Kadıköy'de de aynı 11'le maça başladı.


Beşiktaş'ın, Fenerbahçe müsabakasına; Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar 11'i ile başladı.



Siyah-beyazlılarda 4 eksik


Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dele Alli kadroda yer almazken; Rosier, Saiss ve N'Koudou ise Şenol Güneş tarafından 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

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