Şenol Güneş nikah şahitliği yaptı

Beşiktaş camiası, Ebru Ünal ve Hüseyin Erdinç Gültekin'in nikahında bir araya gelirken, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetici Ahmet Kavalcı çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün avukatlarından Ebru Ünal ile Futbol A Takım İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin, bugün dünya evine girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular, çiftin bu mutlu gününde yanında oldu.

Kavalcı ve Güneş, nikah şahitliklerini yaptıkları Ebru-Hüseyin Erdinç çiftini tebrik ederek mutluluklar diledi.