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Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçının 11’ine göre Arnavutluk karşısında 4 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçının 11'ine göre Arnavutluk karşısında 4 değişiklik yaptı.


A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü son oynanan ve deplasmanda 4-0 kazanılan Moldova maçı kadrosundan 4 futbolcuyu değiştirdi. Güneş, ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün dışında İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Deniz Türüç'e 11'de şans vermedi. Bu futbolcuların yerine Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.

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