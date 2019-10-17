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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya Ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yı Nevzat Demir Tesisleri’nde ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret etti.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma ofisinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile teknik ekibini ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Ziyaretin sonunda Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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