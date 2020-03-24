Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yayımladığı mesaj ile acil şifalar diledi.

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Güneş'in, Milli Takımlar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz."