Şenol Güneş'ten İstanbulspor karşısında kadro tek değişiklik

Siyah-beyazlılarda Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 153 gün sonra 11'de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre İstanbulspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Nathan Redmond'un yerine sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'a şans verdi. Böylece Ghezzal, siyah-beyazlı forma ile 153 gün sonra 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Aboubakar."