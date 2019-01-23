SEPD Başkanı Dr. Koçkaya: “Sağlığa yatırım oy olarak geri döner”

Güvenç Koçkaya verdiği demeçte “Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi sağlık politika yapılandırmalarını hızlandıracaktır. Bu alanda gerçekleştirilecek yeni politikalar, vatandaşın sağlığa erişimini arttırmak için atılacak yeni adımlar siyasi anlamda oy olarak döner” dedi.

SEPD Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya, basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ile ülkemizi bekleyen yeni sağlık politikalarını değerlendirdi.

Yeni sistemle birlikte sağlık politikalarının “Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu” tarafından yapılacak çalışmalar ile belirlenmesinin beklendiğini belirten Dr. Güvenç Koçkaya, yeni oluşumla beraber beklenenlerin gerçekleşmesi durumunda sağlık politikalarının daha fazla veriye dayalı ve daha da fazla bilimsel temeller üzerine kurulacak çıktılar ile oluşturulabileceğini, böylelikle mevcut gelişmelerin yanında yeni yeni gelişmeler ve yönelimlerin olabileceğini vurguladı.

Dr. Koçkaya bunun gerekçesi olarak da değişik kamu kurumları tarafından parçalı bilgi toplanmasının önüne geçilmesi gereği olarak vurguladı. Böylece eldeki verilerle kurulun politika sürecini planlaması ile politikalar tek merkezden planlanarak, daha verimli bir planlama süreci sunabileceğinden bahsetti.

SEPD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Çalışkan`da Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile yürütülen sağlık politikalarının gereği (özellikle hizmete erişimin artması) hem de değişen hastalık yükü ve bununla ilişkili yüksek teknolojiye dayanan tedavilerin yaygınlaşması, vatandaşın beklentilerinin yükselmesi gibi nedenlerle Türkiye sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının daha yükseltilmesi gerektiğini, özellikle GSYİH`lerinin yüzde 9`unu sağlığa ayıran an OECD ülkelerinin seviyesine gelmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Zafer Çalışkan her ne kadar süregelen ekonomik daralma sağlık harcamaları konusunda görünürde olmasa da bir baskı oluştursada sağlık harcamalarına daha fazla kaynak ayrılması ile daha iyi sağlık hizmet sunumu sağlanarak, vatandaşın sağlık hizmetlerinden memnuniyet ve beklenti düzeyindeki artışın devam ettirilebileceğini söyledi.

“1 milyon Sağlık Çalışanına ihtiyaç var”

Dr. Güvenç Koçkaya şöyle konuştu:

“OECD ülkelerine karşılaştırılmasında yalnızca sağlık harcamalarının değil, aslında çoğu zamanda geri planda kalan ancak pratikte bir yandan da oldukça önemli olan sağlık çalışanları sayısının ve dağılımının da karşılaştırılması, planlanması ve arttırılması gerekir. Şu anda ülkemizde toplam sağlık çalışan sayısı 1 milyon. Mevcut nüfusumuza göre bile en az 1 milyon sağlık çalışanına daha ihtiyaç var. 2070 yılına toplam nüfusumuzun 100 milyona ulaşabileceği öngörüldüğünde sağlık çalışanı sayısının daha da fazla arttırılması gerekir. Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından da büyük ölçüde kullanılan sağlık teknolojileri değerlendirme süreçlerinin kanıta dayalı tıp temelli olmasının karar verme sürecinde önemlidir. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin ilgili kuruluşlar ile ortak projeler yürütülmesinin Türkiye sağlık sistemine de fayda sağlayacak. Sağlanan faydanın sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranlarının yüzde 75'ler seviyesinin de üstüne çıkabilir ve Sağlık hizmetlerinden memnuniyet, tüm dünyada vatandaşın oyu olarak siyasi iktidarlara döner.”