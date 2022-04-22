‘Sepette İyilik 23 Nisan Butiği' ile çocuklar sevindirilecek

Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Trendyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu ‘Sepette İyilik 23 Nisan Butiği' ile çocuklar yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor.

Toplumun refahı için çalışan sivil toplum kuruluşlarını Sepette İyilik Hareketi ile desteklemeye devam eden Trendyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘Sepette İyilik 23 Nisan Butiği'ni oluşturdu. E-ticaret platformu, toplum yararına çalışan birçok dernek ve vakıfların ürünlerinin de yer aldığı butikten gerçekleştirilen satışların tüm gelirlerini sivil toplum kuruluşlarına aktararak çocukların geleceğine umut olmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Sepette İyilik 23 Nisan Butiği'nde 23 sivil toplum kuruluşunun çantadan deftere, kalemden bardağa, su mataralarından aksesuarlara kadar bin 188 adet ürünü yer alıyor. 5 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ürünlere trendyol.com sitesinden ulaşılabiliyor.