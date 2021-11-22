Seramik, çimento, cam sektörleri 2020 ihracat şampiyonları belli oluyor

Düzenlenecek 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde 11 alt sektörde toplam 71 ödül takdim edilecek.

Seramik, cam ve çimento sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenecek olan 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni 25 Kasım'da gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı R. Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'in yapacağı ödül töreninde 11 alt sektörde 71 ödül takdim edilecek.

“Pandeminin zorlu koşullarına rağmen ihracatımızı artırdık”

2020 yılında çimento, cam ve seramik sektöründeki ihracatçı firmaların istikrarlı büyüme grafiklerini sürdürdüklerini anlatan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, bu kapsamda 2020 yılı ihracatlarının 2019 yılına göre yüzde 8 büyümeyle 4 milyar doları aştığına dikkat çekti. Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değerin ise bir yılda 2,5 milyar dolar, son 10 yılda da yaklaşık 21 milyar dolara yükselerek Türkiye ortalamasının üç katına çıktığına dikkat çeken Çenesiz, “2020 gibi pandeminin zorlu koşullarının yaşandığı bir yılda bile üretim ve ihracat çalışmalarını sürdürerek, ülkemize katma değer oluşturan firmalarımızın bu başarılarını ödüllendirmekten gurur duyuyoruz” dedi.