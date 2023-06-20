Seramik sektörü, 11'inci Seramik Sektör Buluşması'nda bir araya geldi

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) altında Turkish Ceramics markasıyla faaliyetlerini sürdüren Türk seramik sektörünün temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen ‘11. Seramik Sektör Buluşması'nda bir araya geldi.

Türk seramik sektörünün temsilcileri, İstanbul'da düzenlenen ‘11'inci Seramik Sektör Buluşması'nda bir araya geldi. Açılışını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'in yaptığı etkinlikte sektörün güncel ihracat ve ithalat verileri ile Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler masaya yatırıldı. Seramik sektörünün Türkiye ortalamasının üç katı yerli katma değerle birlikte net döviz girdisi ve yüksek istihdam sağladığını aktaran Erdem Çenesiz, “Pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmek, yeni pazarlara erişmek ve geçen yılki ihracat rakamlarımızı koruyabilmek için doğal gaz fiyatlandırmamızın AB'deki rakiplerimizden daha yüksek olmamasını, ham madde arzındaki risklerin giderilmesini ve finansmana erişimi de kapsayacak şekilde orta vadeli politikalar oluşturulmasını bekliyoruz” dedi.

Seramik sektörünün 2022 yılında değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 15 artış ile 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Çenesiz, “Gerek üretim kapasitesi gerekse 174 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünyanın önde gelen seramik üreticileri arasında yer alan ülkemiz, küresel belirsizliklerin arttığı 2023 yılına, geçen yıl ulaşılan ihracat seviyesini koruma hedefiyle başladı. Ancak yılın ilk beş ayını değerlendirirsek enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve başta ABD olmak üzere ihracat pazarlarımızda uygulanan sıkı para politikaları sonucunda konut sektörlerinin yavaşlaması ihracatımızda gerilemeye yol açtı. Bunun neticesinde Ocak-Mayıs döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir kayıpla 625 milyon dolarlık ihracat yaptık” dedi.

Yılın ikinci yarısıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Çenesiz, “Deprem bölgesindeki yeni konut inşaatları ve yenileme işleri ile ülke genelindeki kentsel dönüşüm faaliyetleri nedeniyle iç pazarın, dış pazara göre daha hareketli olmasını bekliyoruz. Diğer konut inşaatlarıyla ilgili gelişmeler ise uygulanacak ekonomi politikalarıyla yön bulacak. Özellikle olası faiz artışları neticesinde inşaat işlerinin yavaşlaması beklenebilir. Tüm bu gelişmelere rağmen 2023'ün başında belirlediğimiz gibi geçtiğimiz yılki ihracat rakamlarımızı koruyabiliriz. Ancak bu kayıpların telafi edilebilmesi için ihracatın geri planda kalmayacağı bir kur politikası gerekiyor” diye konuştu.

Seramik sektörünün önemli ham maddelerinden biri olan kil temini konusunda Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan sıkıntıların azalsa da devam ettiğini belirten Çenesiz, “Şile bölgesinde kaliteli kil, döküm kumu ve agrega yatakları mevcut. Buraları öncelikle ham madde olarak kullanıp, sonrasında hafriyat döküm sahası olarak doldurup, son olarak da ağaçlandırarak son derece güzel mesire yerleri yapabiliriz” açıklamasında bulundu.