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Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat programları kapsamında sanatçı Serap Yağız’ı Kartallı sevenleriyle buluşturdu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat programları kapsamında sanatçı Serap Yağız'ı Kartallı sevenleriyle buluşturdu.


Serap Yağız'ın naif sesiyle kulakların pasını sildiği konser, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


Çeşitli yörelerden ezgilerin yankılandığı konserde sanatçı; türküler, deyişler ve kendi bestelerinin yanı sıra; Aşık Veysel, Zülfü Livaneli, Erkan Oğur, Edip Akbayram gibi birçok üstadın eserlerine de yer verdi.


Serap Yağız, türküleri seslendirirken ana enstrümanların yanında, elektrogitar ve davulun kullanılması ise katılımcıların büyük ilgisini çekti. Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkürlerini sunan sanatçı “Ben ülkemi gerçekten çok seviyorum, her biriniz benim için çok değerlisiniz. Beni dinlemeye gelenlere ve bu güzel buluşmaya vesile olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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