Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş şampiyonasında Türkiye 3 altın,1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanırken topladığı 156 puanla takım halinde ikinci oldu.

10 sıkletin yedisinde madalya kazanan Türkiye tarihi bir başarı elde etti. Şampiyonayı Rusya 162 puanla birinci olarak tamamlarken Azerbaycan 145 puanla üçüncü oldu.

Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu

125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi mağlup ederek yedinci Avrupa şampiyonluğuna imza attı. 61 kiloda bronz madalya maçına çıkan Recep Topal, Rumen Nikolai Okhlopkov'u 8-1 öndeyken tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 86 kiloda Fatih Erdin, Rumen Mihai Nicolae Palaghia'yı 8-2 yendi ve Türkiye'ye madalya kazandırdı. 92 kiloda İbrahim Bölükbaşı ise Macar rakibi Istvan Vereb'e yenilerek Avrupa beşincisi oldu.

Dün yapılan müsabakalarda 57 kiloda Süleyman Atlı ve 70 kiloda Mustafa Kaya ile altın, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ile gümüş, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu ile bronz madalya kazanan Türkiye bugün de 125 kiloda Taha Akgül'le altın, 61 kiloda Recep Topal ve 86 kiloda Fatih Erdin'le bronz madalya kazandı. Milliler şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı. Serbest stilde 10 sıkletin yedisinde madalya alan ay-yıldızlı takım halinde de ikinci olarak tarihi bir başarının altına imza attı.

Kadın güreşçiler 1 altın, 3 bronz maçına çıkacak

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bugün kadınlarda 50-55-59-68-76 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. Türkiye'yi 50 kiloda temsil eden Evin Demirhan yarı finalde U23 Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan milli güreşçi yarın Azeri Türkan Nasırova ile bronz madalya mücadelesi verecek. Ardından mindere 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak çıktı. Yeşilırmak, Bulgar Bilyana Zhivkova Dudova'ya mağlup oldu. Elif Jale Yeşilırmak bronz madalya için repesajdan gelecek olan rakibi ile mindere çıkacak. 76 kiloda son Avrupa şampiyonu güreşçi Yasemin Adar ise Alman Aline Rotter Focken'i 5-2 yendi ve adını finale yazdırdı. Yasemin Adar finalde Avusturya'dan Martina Kuent ile karşılaşacak. Çeyrek finalde Ukraynalı İrina Husyak'a yenilen 55 kilo sporcu Bediha Gün, rakibinin finale çıkması üzerine bronz madalya maçı yapma hakkını elde etti. Bediha Gün yarın Belarustan Zalina Sıdakova ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Kadın güreşinde 2. gün programı şöyle:

53 Kilo: Zeynep Yetgil - Suzanna Georgiana Seicariu (ROU)

57 Kilo: Elif Yanık - Kornelija Zaicevaite (LTU)

62 Kilo: Asli Tuğcu - Aurora Campagna (ITA)

65 Kilo: Asli Demir - Kriszta Tunde Incze (ROU)

72 Kilo: Buse Tosun - Alina Berezhna Stadnik Makhynia (UKR)