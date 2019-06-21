Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na hazır

Ankara Elmadağ Güreş kamp eğitim merkezinde 16 günlük kampı sona eren milliler yarın Avrupa Oyunları için Minsk'e hareket edecek.

Serbest Güreş Takımı, Avrupa Oyunları'na teknik direktör İshak İrbaykhanov, Antrenör Adem Bereket ve Serbest Milli Takım Koordinatörü Yakup Topuz nezaretinde hazırlandı. Teknik direktör İshak İrbaykhanov yaptığı açıklamada, tarihi başarılar elde ettikleri Avrupa Şampiyonası'nın ardından kısa bir süre dinlendiklerini ve ardından önce Topuk Yaylası'nda sonrada Elmadağ'da 16 günlük kamp yaptıklarını belirterek, ”Avrupa oyunlarına her zaman olduğu gibi iddialı gidiyoruz. Son oyunlarda 5 madalya kazanmıştık. Bu sefer 6 sıklette de madalya hedefliyoruz. Taha Akgül'ü Dünya Şampiyonası öncesi riske etmek istemedik. Onun yerine ilk defa 125 kiloda Fatih kardeşimizi götürüyoruz. Eminim oda Taha abisi gibi kürsüye çıkacaktır. Türk halkı ata sporundan her zaman üst düzey başarılar bekliyor. Bizde bu beklentiyi madalyalarla süsleyeceğiz. Şükürler olsun takımda herhangi bir sakatlık yok. Oraya takım halinde şampiyon olmaya gidiyoruz" dedi.

25 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Oyunları'nda Serbest Güreş Milli Takımı şu isimler temsil edecek:

57 kiloda Süleyman Atlı

65 Kiloda Selehattin Kılıçsallayan

74 kiloda Soner Demirtaş

86 kiloda Fatih Erdin

97 kiloda Baki Şahin

125 kiloda Fatih Yaşandı