İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na hazır

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları çalışmalarını tamamladı.


Ankara Elmadağ Güreş kamp eğitim merkezinde 16 günlük kampı sona eren milliler yarın Avrupa Oyunları için Minsk'e hareket edecek.


Serbest Güreş Takımı, Avrupa Oyunları'na teknik direktör İshak İrbaykhanov, Antrenör Adem Bereket ve Serbest Milli Takım Koordinatörü Yakup Topuz nezaretinde hazırlandı. Teknik direktör İshak İrbaykhanov yaptığı açıklamada, tarihi başarılar elde ettikleri Avrupa Şampiyonası'nın ardından kısa bir süre dinlendiklerini ve ardından önce Topuk Yaylası'nda sonrada Elmadağ'da 16 günlük kamp yaptıklarını belirterek, ”Avrupa oyunlarına her zaman olduğu gibi iddialı gidiyoruz. Son oyunlarda 5 madalya kazanmıştık. Bu sefer 6 sıklette de madalya hedefliyoruz. Taha Akgül'ü Dünya Şampiyonası öncesi riske etmek istemedik. Onun yerine ilk defa 125 kiloda Fatih kardeşimizi götürüyoruz. Eminim oda Taha abisi gibi kürsüye çıkacaktır. Türk halkı ata sporundan her zaman üst düzey başarılar bekliyor. Bizde bu beklentiyi madalyalarla süsleyeceğiz. Şükürler olsun takımda herhangi bir sakatlık yok. Oraya takım halinde şampiyon olmaya gidiyoruz" dedi.



25 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Oyunları'nda Serbest Güreş Milli Takımı şu isimler temsil edecek:


57 kiloda Süleyman Atlı


65 Kiloda Selehattin Kılıçsallayan


74 kiloda Soner Demirtaş


86 kiloda Fatih Erdin


97 kiloda Baki Şahin


125 kiloda Fatih Yaşandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.