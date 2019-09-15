Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı Kazakistan yolcusu.

Hazırlıklarını Ankara Elmadağ kamp eğitim merkezinde tamamlayan milliler, önce İstanbul'a oradan da akşam 18.45 uçağı ile Kazakistan'a hareket edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü İshak İlbayhanov, Dünya Şampiyonası'na her açıdan hazır olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. İlk altıya girecek olan sporcuların Olimpiyat kotaları alacak olması bu şampiyonayı bizim için çok daha önemli kılıyor. Rusya, İran, Küba, ABD gibi güçlü ülkeler bizleri bekliyor. Burada hedefimiz takım halinde ilk üçe girip, Olimpiyat kotalarını almak" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye'yi şu isimler temsil edecekler:

Süleyman Atlı

Sıkleti: 57 kg

Doğum Tarihi: 1994

Doğum Yeri: Fethiye

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: ASKİ

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Üniversite devam ediyor

En iyi derece: Büyükler Dünya 3. Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatlarına katıldı

Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019

Recep Topal

Siklet: 61 kg

Doğum Tarihi: 1992

Doğum Yeri: Rize

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: İlbank

Medeni Durumu: Evli

Tahsili: Üniversite Devam ediyor

En iyi derece; Büyükler Avrupa üçüncüsü (2018-2019)

Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019

Selehattin Kılıçsallayan

Sıkleti: 65 kg

Doğum Tarihi: 1993

Doğum Yeri: Kahramanmaraş

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: ASKİ

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Üniversite

Mesleği: Öğretmen

En iyi derece: Büyükler Avrupa 2.

Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019

Haydar Yavuz

Sıkleti: 70 kg

Doğum Tarihi: 1994

Doğum Yeri: Kahramanmaraş

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: ASKİ

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Üniversite devam

En iyi derece: U23 Avrupa 2.

Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019

Soner Demirtaş

Sıkleti: 74 kg

Doğum Tarihi: 1991

Doğum Yeri: Tokat

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: ASKİ

Medeni Durumu: Evli

Tahsili: Üniversite mezunu

En iyi derece: Büyükler Avrupa şampiyonu (2 kez), 2016 Rio Olimpiyatları (3.)

Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019

M.Nuri Kotanoğlu

Sıkleti: 79 kg

Doğum Tarihi: 1993

Doğum Yeri: Erzurum

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: İlbank

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Üniversite

Mesleği: Öğretmen

En iyi derece: Ümitler Avrupa şampiyonu, Büyükler Avrupa 3.'sü

Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019

Fatih Erdin

Sıkleti: 86 kg

Doğum Tarihi: 1994

Doğum Yeri: Çorum

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: İBB

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Üniversite mezunu

En iyi derece: Büyükler Dünya 2.'si ve Avrupa 3.'sü

Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019

Süleyman Karadeniz

Sıkleti: 92 kg

Doğum Tarihi: 1995

Doğum Yeri: Denizli

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: ASKİ

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Üniversite devam ediyor.

En iyi derece: Yaşar Doğu Turnuvası 3.'sü

Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019

İbrahim Çiftçi

Sıkleti: 97 kg

Doğum Tarihi: 1997

Doğum Yeri: Erzurum

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: ASKİ

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Lise mezunu

En iyi derece: U23 Avrupa şampiyonu

Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019

Taha Akgül

Sıkleti: 125 kg

Doğum Tarihi: 1990

Doğum Yeri: Sivas

Spor Dalı: Serbest Güreş

Kulübü: ASKİ

Medeni Durumu: Bekar

Tahsili: Yüksek lisans mezunu

En iyi derece: 2 kez Büyükler Dünya şampiyonu, 7 kez Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyon

Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019