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Serbest Güreş Milli Takımı'nda Abdullah Çakmar dönemi

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Serbest Güreş Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevine Abdullah Çakmar’ın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Serbest Güreş Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Abdullah Çakmar'ın getirildiğini açıkladı.


Serbest Güreş Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Abdullah Çakmar oldu. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Serbest Güreş Milli Takımı teknik direktörlük görevine, milli takım antrenörlerimizden Abdullah Çakmar getirilmiştir. Abdullah Çakmar'ı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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