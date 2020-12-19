Serbest stilde Türkiye, Dünya ikincisi

Sırbistan başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda milli güreşçiler son günde 1 gümüş 2 bronz madalya kazandılar. Türkiye serbest stilde takım halinde topladığı 104 puanla dünya ikincisi oldu. Milliler dünya kupasını toplam 13 madalya ile tamamlayarak tarihi bir zafer elde etti.

Millilerden 3 madalya daha

79 kiloda Muhammed Nuri Kotanoğlu, Azerbaycanlı Rashad Yusufli'yi (5-2) Romen Vasile Minzala'yı (7-1) çeyrek yarı finalde Slovak Akhsarbek Gulaev'i (11-0) sayı tuşuyla yarı finalde de Ukraynalı Vasyl Mykhailov'u (4-4) sona eren müsabakada 4 puanlık oyun yaptığı için kazandı ve finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Gençler Dünya ikincisi Rus rakibi Ahmed Usmanov'a yenildi ve gümüş madalya kazandı Bu madalya Türkiye'nin Belgrad'da 7. gümüş madalyası oldu

86 kiloda Osman Göçen, Belarus Rasul Tsikhaev'i (12-2) ve repesaj müsabakasında da Ukraynalı rakibi Mraz Dzhafaryan'ı (12-6) yendi. Göçen, Gürcü asıllı İspanyol Teimuraz Naskadia Friev'i de (11-6) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

97 kiloda Süleyman Karadeniz yenildiği Olimpiyat Dünya Şampiyonu Rus Abdulrashid Sadullaev finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. Polonyalı Radoslav Baran'ı repesajda (10-5) yendi ve bronz madalya için Avrupa ve Olimpiyat ikincisi Ukraynalı Valeri Andretisev ile karşılaştı. Müthiş bir mücadele sonunda rakibini (2-1) yendi ve Dünya üçüncüsü oldu.

Takım sıralamasında 104 puan toplayan ay-yıldızlılar dünya ikincisi oldu. Şampiyonada tam kadro olarak mücadele eden Rusya 210 puanla birinci olurken Azerbaycan 91 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Grekoromende de Türkiye, Şerif Kılıç, Salih Aydın ve Osman Yıldırım'la gümüş, Cengiz Arslan'la da bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Buse Tosun ve Yasemin Adar'la gümüş, Mehlika Öztürk ile bronz madalya kazandık. Türkiye Grekoromen ve kadınlarda takım halinde üçüncü oldu. Milliler toplam 7 gümüş, 6 bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Ayrıca 3 Stilde de dereye girerek bir başka büyük zafere daha imza atmış oldu.

Musa Aydın: "Alınan başarılı sonuçlar sevindirici"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın pandemi sürecine rağmen alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Grekoromen stilde Kerem Kamal, Selçuk Can, Fatih Cengiz, Emrah Kuş, Metehan Başar, Cenk İldem, Rıza Kayaalp gibi şampiyonların katılmadığı dünya kupasında 4 madalya alınması ve takım halinde 3. olmaları büyük başarı. Serbest stilde ise Süleyman Atlı, Mustafa Kaya Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Erdin, Taha Akgül'ün olmadığı bir şampiyonada takım halinde ikinci olduk. Buda gelecek adına sevindirici. Kadınlarda ise Elif Jale Yeşilırmak kadroda yoktu. Alınan 3 madalya ile Kadınlarda ilk kez dünya üçüncüsü olduk. Dünya kupasında birinci olan Rusya tam takım olarak mücadele etti. Bizim kadromuzda ise daha çok gençler vardı. Genç güreşçilerimizin bu sonuçları almaları gelecek adına gerçekten umut verici. Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük gayretleriyle tüm spor branşları rahat bir şekilde çalışma imkanı buldu. Pandemi sürecini bizlerde Sayın Bakanımız sayesinde iyi bir şekilde geçiyoruz. Dünya kupasında aldığımız başarılı sonuçlarda bunun kanıtı. Artık tek düşüncemiz olan Olimpiyatlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.