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Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray’ın defans oyuncusu Serdar Aziz, 87.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Serdar Aziz, 87. dakikada kırmızı kart gördü. Serdar gelecek hafta oynayacak Beşiktaş derbisinde takımda olmayacak.


Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Serdar Aziz kırmızı kart gördü. 87. dakikada Serdar Aziz'in Nejc Skubic'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında Serdar, topu hakem Hüseyin Göçek'e doğru atınca doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Serdar Aziz gelecek deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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