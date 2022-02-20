İhlas Haber Ajansı

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Serdar Aziz iki maçın ardından sahada

Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, iki maçın ardından sarı-lacivertli formaya Hatayspor karşısında kavuştu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, iki maçın ardından sarı-lacivertli formaya Hatayspor karşısında kavuştu.


Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı kart cezası dolayısıyla ligin 24. haftasında forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, Giresunspor mücadelesinde ise yedek kulübesinden oyuna dahil olmamıştı. Aziz, bu iki müsabakanın ardından Hatayspor mücadelesinde forma giydi.

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