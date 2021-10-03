Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Dursun ve Miguel Crespo ilk kez 11'de yer aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Serdar Dursun ve Miguel Crespo ilk kez 11'de yer aldı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ile 7. haftada oynanan A. Hatayspor mücadelelerinde yedekler arasında yer alan Serdar Dursun, Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Serdar Dursun, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Giresunspor maçlarında görev alamamıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo ise Kasımpaşa maçı ile ilk kez 11'de yer aldı. Giresunspor ve Hatayspor maçlarına sonradan dahil olan Crespo sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahada olacak.