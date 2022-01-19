Serdar Dursun'dan 7. gol

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Altay karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7’ye yükseltti.
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Altay karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. hftasında sahasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyeti getiren gol Serdar Dursun'dan geldi. Müsabakanın 71. dakikasında İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Serdar takımını 2-1 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu attığı bu golle sarı-lacivertli formayla 7. golünü kaydetmiş oldu.