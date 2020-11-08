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Serdar Sümer: “Önümüzdeki yıl daha kısa sürede koşmak istiyorum”

N Kolay İstanbul Maratonu’nda parkuru tamamlayan isimlerden olan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, maratona desteklerinin devam edeceğini belirterek, “İnşallah seneye parkuru daha kısa sürede koşabilirim” dedi.

N Kolay İstanbul Maratonu'nda parkuru tamamlayan isimlerden olan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, maratona desteklerinin devam edeceğini belirterek, “İnşallah seneye parkuru daha kısa sürede koşabilirim” dedi.


42.'si düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu'nu koşan isimlerden olan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, maratona olan desteklerinin süreceğini söyledi. İstanbul gibi bir şehri farklı açılardan görme fırsatı bulduklarını ifade eden Sümer, “Herkesin katılabilmesi sebebiyle son derece demokratik bir etkinlik. İstanbul'un o güzel atmosferini hissettirmesi ve parkur boyunca İstanbul'un mavisini yeşilini, dünden bugüne tüm tarihini yaşatabilmesi maratonu çok özel bir konuma taşıyor. Koşuyu hayatının neredeyse her gününe işlemiş biri olarak, iki kıta arasında koşulan bu nadide organizasyonda ben de bugün 42 KM koşusunu tamamladım, bu benim için mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu parkurda start alamayan koşucuların sanal koşuda maraton heyecanını yaşaması da bizim için ayrı bir gurur. Umarım önümüzdeki yıl aynı parkuru daha da kısa sürede koşabilirim” ifadelerini kullandı.

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