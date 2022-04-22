Serdar Tuncer şiir ve muhabbet gecesinde Sultangazililerle buluştu

Ramazan söyleşilerinin yeni konuğu ise, ekranların sevilen yüzü Serdar Tuncer oldu. Tuncer'in gönüllere hitap eden anlatılarıyla şiir ve muhabbet gecesi, Sultangazililerden büyük beğeni aldı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan söyleşileri, birbirinden değerli isimlerin katılımlarıyla devam ediyor. Ramazan ayının anlamının ve değerinin idrak edildiği söyleşiler çerçevesinde bu kez, televizyon programcısı Serdar Tuncer, Sultangazililerle buluştu. Yoğun ilgi gören programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı ve meclis üyeleri katıldı.

Sevilen isim, tasavvuf tarihinden günümüze uzanan, düşündüren ve yer yer duygulandıran anlatısını gönüllere hitap eden şiirleriyle taçlandırdı. Mütevazı duruşuyla da beğeni toplayan Tuncer'i Sultangazililer ilgiyle dinledi. Programın sonunda Tuncer, Sultangazi'nin güzel insanlarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile dinleyicilere teşekkür etti. Başkan Dursun'un eşi Tuba Dursun da, Tuncer'e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.