Serdar Yalçın'ın yeni eseri Nutuk Oratoryosu seyircisiyle buluşacak

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün “Nutuk”undan esinlenerek bestelediği Nutuk Oratoryosu, 17 Mayıs Salı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda prömiyerini yapacak. Librettosunu geçen yıl vefat eden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın yazdığı, “Nutuk Oratoryosunu'nu şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Opera Orkestrası ve Korosu seslendirecek.

Deniz Likos (mezzo-soprano) Hande Ürben (soprano), Hüseyin Likos (tenor) ve Gökhan Ürben'in (bas) solist olarak yer alacağı konserde 60 kişilik orkestranın konzertmeisterliğini Seda Subaşı Yalçın, 40 kişilik koronun koro şefliğini ise Sema Subaşı üstleniyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılına özel olarak hazırlanan konser, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası, 17 Mayıs Salı akşamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.