Serebral Palsi'li çocuklardan farkındalık etkinliği

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde özel tedavi ve eğitim gören 124 öğrenci, “6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü”ne dikkat çekmek Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde özel bir etkinliğe imza attı. Dünya genelinde bu özel günde, toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklar yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler yapıyor. AKDEM'in organize ettiği etkinliğe yeşil renk balonlarıyla gelen çocuklar kendileri için hazır olarak tasarlanmış maskeleri müzik eşliğinde boyadı.

Zeytinburnu AKDEM onların yanında

AKDEM'in tedavi ve eğitim programlarına devam eden engelli öğrenciler, ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapi, hidroterapi, uzay terapisi, ahşap oyuncak atölyesi, ergoterapi, duyu bütünleme, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, el sanatları ve müzik eğitimi gibi hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanıyorlar.