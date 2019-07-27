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Şeref Nasır: "Tevfik Bey talihsiz bir açıklama yapmıştır"

Beşiktaş’ta 3 Ağustos tarihinde yapılacak olan Divan Kurulu Başkanlık Seçimi için aday olan Şeref Nasır, çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğünü açıkladı.

Beşiktaş'ta 3 Ağustos tarihinde yapılacak olan Divan Kurulu Başkanlık Seçimi için aday olan Şeref Nasır, çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğünü açıkladı. Nasır, Tevfik Yamantürk'ün "Seçildiğimiz takdirde Divan Kurulu daha etkili olacak" açıklaması için de "Talihsiz bit ifade. Bu zamana kadar neden sormadılar" yorumunu yaptı.


Beşiktaş'ta gerçekleşecek olan Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce bu görevi yapmış olan, Şeref Nasır, yeniden aday olduğunu açıklayarak Tevfik Yamantürk'le başkanlık yarışına girecek. 3 Ağustos'ta yapılacak seçim öncesinde çalışmalarını sürdüren Nasır, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Sabah akşam demeden üyelerle görüştüğünü ifade eden Şeref Nasır, "Divan Kurulu, Beşiktaş'ın son kalesi. Yönetime hesap soran anlayışta olması gerekir. Şu ana kadar seçim çalışmalarında çok güzel geri dönüşler aldım. Umarım seçim, Beşiktaş için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.



"Talihsiz bir ifade kullandı"


Mevcut Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün yaptığı basın toplantısına da değinen Nasır, Yamantürk'ün "Seçildiğimiz takdirde Divan Kurulu daha etkili olacak" açıklamasını yorumladı. Tevfik Yamantürk ve ekibinin zaten görevde olduğunu söyleyen Nasır, "Kendisi çok talihsiz bir açıklama yapmıştır. Bu zamana kadar neden etkili değillerdi. Borçlar yükselirken yönetimi uyaracakları yerde geçen sene bir açıklama yaparak 'Faizler yükseldi ve Beşiktaş'ın gayrimenkullerini satması gerekir' demişti. Yaptığı açıklamayı çok talihsiz buluyorum. Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu da işlevsiz durumda. Umarım yapılacak seçimle Beşiktaş kazançlı çıkacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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