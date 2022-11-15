Seren Serengil'den sevgilisine sürpriz doğum günü partisi

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Rahman Tomha'ya sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Özel konseptli doğum günü partisi davetlilerden de tam not aldı.

Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Rahman Tomha'ya sürpriz doğum günü partisiyle evinin kapısını dostlarına açtı. By Mustafa Organizasyon sahibi ünlü organizatör Mustafa Bozkurt tarafından hazırlanan özel konseptli doğum günü partisi, davetlilerin beğenisini kazandı. Seren Serengil'in Acarkent'te bulunan evi özenle dekore edilerek parti için hazırlandı. Seren Serengil'in yakın dostları da onları yalnız bırakmazken, müzisyen Arto şarkılarıyla partiye renk kattı.

Seren Serengil'e 'Acaba ufukta evlilik mi var?' sorusu da soruldu. Evlilik sorularına kaçamak cevap veren çiftin düğün tarihi merakla bekleniyor.