Sergei Semak: “Mücadele etme yeteneğine sahibiz”

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Zenit'te Teknik Direktör Sergei Semak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın Fenerbahçe karşısında mücadele edeceklerini belirten Semak, “Mücadele etme yeteneğine sahibiz. Artılarımız eksiklerimiz var. Resmi maçlarımız olmadı. Oyun ne kadar bizim hazır olduğumuzu gösterecektir. Çünkü her oyuncumuz bir mücadele verecek. Ama oyun nasıl gider ancak bunu oyun içinde görebiliriz. Fenerbahçe'nin çok iyi bir taraftarı var ama biz evde de böyle taraftara oynuyoruz. Taraftar önemli. İki takımda da iyi taraftar var. Zevk alarak oynamamız lazım. Taraftar ne kadar fazla olursa ruhu iyi olursa o kadar daha iyi. Gerginliğin kendisi bile ilham verici. Her oyun yeni bir hikaye, yeni bir gün. Dolayısıyla şuanda oyuncu kadromuz iyi durumda. Hiç şüphemiz yok bu durumla alakalı. Belli zorluklar var ama yeni oyuncularımızda geldi. Onlarda burada olacak. Bu maç için bu takımla çıkabiliriz. Yarın neler yapacağız sadece sahada göreceğiz. Her türlü mücadeleye hazırlıklı olacağız” diye konuştu.

Claudio Marchisio hakkında sorulan soruya cevap veren Semak, “Son maçlarımızı çok farklı pozisyonlarda değerlendirdik. Marchisio da farklı pozisyonlarda oynayabilir. İkili olarak nasıl değerlendiririz şu anda söyleyemem. Orta sahada iyi oyuncularımız var. Defansta biraz zayıf düşebiliriz. Ama bunlarıda değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin durumu da çok farklı değil. Bu maçlarda olması istedikleri oyuncuları UEFA'ya dahil edemediler. Durumlarımız aynı. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz” dedi.