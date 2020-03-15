İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sergen Yalçın, 11'de Boyd'u tercih etti

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Tyler Boyd'u ilk 11'de sahaya sürdü.


Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile derbi maçta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta zorlu mücadelenin ilk 11'i belli oldu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta içi yapılan antrenmanlar ve süratli oyun yapısı nedeniyle sağ kanatta Lens'in yerine Tyler Boyd'u tercih etti. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şu şekilde:


Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin - Elneny - Boyd, Atiba, Boateng, N'Koudou - Burak Yılmaz.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.