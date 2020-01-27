İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.


Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği toplantı için Vodafone Park'ta bir araya geldi. Toplantıda teknik direktörlük için siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu olarak da görev alan Sergen Yalçın isminin öne çıktığı öğrenildi.


Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın görüşmek için kulübe davet edildi. 47 yaşındaki teknik adamın kulüp binasına gelerek yönetimle masaya oturması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.