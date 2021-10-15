İhlas Haber Ajansı

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Sergen Yalçın, Başakşehir'de yine tribünde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart cezası nedeniyle Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Yalçın, geçtiğimiz sezon da Başakşehir maçında cezalıydı.


Sivasspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında 1 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşılaşmasını locada takip etti. Başarılı teknik direktör, geçtiğimiz sezon yine bu statta oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı karşılaşmayı da cezası nedeniyle tribünden takip etmişti. Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Başakşehir maçı öncesinde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

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