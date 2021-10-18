Sergen Yalçın: “Bütün konsantrasyonumuz kazanmak üzerine”

Sakatlıkların yavaş yavaş iyileştiğini söyleyen Yalçın, Sporting Lizbon karşısında tüm konsantrasyonlarının kazanmak üzerine olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında yarın Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Genel anlamda bir oyun mantaliteleri olduğunu ve bu şekilde devam ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, “Geçen sene de aynı şekilde oynadık. Bu sene de kendi oyunumuzdan çok fazla taviz vermiyoruz. Dortmund maçında önde oynayan, kazanmak için riskleri alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da hepimizin arzusu bunu görmek. Kazanarak en azından yarın itibariyle 3 puan almış bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Ayrıca bu sene çok ciddi problemler yaşadık şu ana kadar. Sakatlıklar ritmimizi fazlasıyla bozdu diyebilirim. Sakatlıklardan dönüşler çok önemli. Sakatlık dönüşleriyle, oyuncuların maç ritmini yakalaması aynı şey değil. Zor sakatlıktan dönen oyunculardan hemen beklenti içinde olmayalım. Doğal olarak aynı tempoyu yakalamaları süre alıyor. Bazı oyunculara belirli süreler verip yavaş yavaş sahaya dönmelerini istiyoruz. Şu anda tek isteğim sağlıklı şekilde oyuncuların hepsinin geri dönerek normal seviyeyi yakalamak” dedi. Sol bek konusunda sorulan soruyla ilgili olarak yarınki maçta tercihinin N'Sakala olacağını ifade eden Yalçın, “Türkiye Ligi'nde yabancı kuralı var. Bu yüzden bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. 3 oyuncumuz var burada. Ama Şampiyonlar Ligi'nde N'Sakala'yı kullanıyoruz. Pjanic de inşallah yarın başlayacak. Yaklaşık 1 haftadır takımla devam ediyor ve umarım başka bir sakatlık olmaz” açıklamasını yaptı.

“Bütün konsantrasyonumuz kazanmak üzerine”

Kaleci konusunda son maçta Mert'i tercih ettiklerini söyleyen Sergen Yalçın, “2 tane oynayabilecek potansiyele sahip kalecimiz var. 3. kalecimiz de gelişiyor. Son maç öncesinde Ersin maçtan 1 gün önce geldi ve Mert'i kullanmayı düşündük Kaleci konusunda problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biz yenilen golleri kalecilere bağlıyoruz ama bu doğru mantık değil. Savunma ön tarafta başlar, kaleci en arkada duran kişidir. Kaleciler her zaman gol yer, birçok önemli kaleci basit goller yer. Ben yenilen golleri kalecilerimize bağlamıyorum. İkisi de çok iyi kaleci. Çok fark etmiyor bizim için. Geçen sene Ersin'le oynadık ve herkes ‘Risk aldınız' dedi. Risk aldık ama şampiyonluk geldi. Yarın için sorarsanız, yarınki maça Ersin'le başlayacağız” dedi. Sakatlıklara da değinen Yalçın, “Atiba yok. Atiba, Başakşehir maçı başlamadan önce ayağını yere vurmuş. Bir problemi olduğunu söyledi. Kullanmayabilirdik ama oynamak istedi. Muhtemelen bir sonraki milli takım arasına kadar olmayacak. N'Koudou ve Mehmet Topal önümüzdeki hafta takımla çalışacak. Diğer oyuncular takımla çalışıyor. Oyuncuların sakatlıktan dönmesi demek maç oynayacakları anlamına gelmiyor. Bu süre uzayabiliyor. Bazen performanslar inişli çıkışlı olabiliyor. Sezon başında sıkıntılı bir süreçten geçtik. Çok fazla sakatlık yaşadık ve beklemediğimiz senaryo gerçekleşti. Ama ligin sonuna çok uzun bir süre var. Şampiyonlar Ligi'nde de yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Bütün konsantrasyonumuz bu şekilde. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah güzel bir oyun ve skorla galip ayrılırız” diyerek devam etti.

“İşler kötü gidince bu sorular ortaya çıkıyor”

Yarın Alex Teixeira'nın da ilk 11'de olacağını söyleyen Sergen Yalçın, “Yarın Alex'le başlayacağız. Yeterince dinlendirdik onu. Yarınki maçı kazanamazsak ilk 2 için herhangi bir hedefimiz kalmayacak. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Ondan sonra bakacağız. Tek düşündüğümüz konu yarınki maçı kazanıp sonrasına bakmak” diye konuştu. Kamp yapılmaması konusunda eleştirilmesiyle ilgili konuşan Yalçın, “Böyle şeyleri sadece siz düşünüyorsunuz, biz düşünmüyoruz. Kamp yapmamaya gelince, biz geçen sezon pandemi döneminde bile kamp yaptık. Bazen çok fazla trafik olunca oyuncularımızın aileleriyle vakit geçirmesini istiyoruz. Mesela bugün kamp yapıyoruz yarınki maç için. Bazı özel durumlarda kamp yapmıyoruz. İşler biraz kötü gittiği zaman maalesef bu sorular geliyor. İyi giderken böyle sorunlar olmuyor. Geçen sene de böyle şeylerle karşılaştık. ‘Hoca tesiste duruyor mu' gibi sorular sadece bizde var. Başka bir yerde konuşulmuyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize puan kazandırmak istiyoruz”

Bir basın mensubunun ‘Beşiktaş yarın iyi oynayacak mı?' sorusunu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, “Bunu bilmem için başka bir iş yapmam lazım. Tabii ki iyi oynamak istiyoruz, oyuncuların çok mücadele etmesini, koşmasını istiyoruz. Ama bunları önceden öngöremem. Mücadele etmek ve koşmak futbolda ekstra özellikler değil. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Zaten oyunun özelliği bu. Avrupa'da sistemler çok değişti. Birçok istatistik önümüze geliyor. Bunlara uymak zorundayız. Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerle, Şampiyonlar Ligi'nde zaten şansımız olmaz. Zaten iki lig arasındaki sorunu oynadığımız maçlarda yaşıyoruz. İstatistikleri çok konuşmak istemiyorum ama oradaki koşu mesafeleri, sprintler çok daha yukarıda. Dortmund maçında bile yüzde 80 bu seviyelere ulaştık ama yine de tam olarak yakalayamadık. Burası çok daha farklı bir kulvar. Oyun içinde çok daha başka şeyler olması lazım. Bunu yakalamak istiyoruz. Çok iyi başladık ama sakatlıklar takımı çok böldü. Sakatların dönmesi için uğraşıyoruz, hazırlanmaları gerekiyor ve bu durum da süreç gerektiriyor. Bizim de böyle bir süremiz yok. En çabuk iyileşenlerle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın oyun çok mu iyi olur, kazanır mıyız, kaybeder miyiz bilmiyorum. Ülkemize ülke puanı kazandırmak istiyoruz ve umarım her şey istediğimiz gibi olur” diyerek sözlerini tamamladı.