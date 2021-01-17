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Sergen Yalçın, Fatih Terim'e karşı ilk kez kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e karşı ilk kez kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e karşı ilk kez kazandı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün oynanan derbiyle birlikte 5. kez karşı karşıya geldi. İki teknik adamın daha önceki karşılaşmalarında Terim Galatasaray'ı, Yalçın'da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu.


Süper Lig'in 19. haftasında oynanan mücadele ile Sergen Yalçın, Fatih Terim'e karşı ilk galibiyetini aldı.


Terim ile Yalçın'ın geçen sezon oynanan ilk derbisi 0-0 sonuçlanmıştı.

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