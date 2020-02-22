Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün cezasını tamamlamasıyla ideal 11'ini sahaya sürdü.

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ideal 11'i sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında Gökhan Gönül'ün cezalı olması nedeniyle sağ bekte Lens'i oynatan ve sağ açıkta Diaby'yi sahaya süren Yalçın, Gökhan'ın cezasını tamamlamasıyla birlikte ideal 11'ine geri döndü. Soğuk algınlığı nedeniyle hafta başından bu yana serum yiyen Adem Ljajic'i maç kadrosuna dahil etmeyen Sergen Yalçın, sağ bekte Gökhan Gönül'ü sahaya sürerken, sağ açıkta ise Jeremain Lens'e şans tanıdı. Diaby ise yedek kaldı. Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki 11'i şu şekilde:

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin - Elneny, Lens, Atiba, Boateng, N'Koudou - Burak Yılmaz.