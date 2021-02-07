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Sergen Yalçın oyuncularını tek tek tebrik etti

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk eden ve 21. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş, Rosier'in 81. dakikadaki golüyle 1-0 kazanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından oyuncularını tek tek tebrik etti.


Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor karşısında uzatma dakikalarıyla birlikte 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan ve 81. dakikada Rosier'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, puanını 48'e yükseltirken zirveye de ortak oldu. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da sahaya girerek oyuncularına tek tek sarıldı ve hepsini tebrik etti.

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