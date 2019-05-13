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Sergen Yalçın, taraftarın ısrarıyla sahaya geri döndü

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü, Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken, taraftarların tezahüratı sonrasında sahaya geri dönüp tribünleri selamladı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderken, taraftarların tezahüratı sonrasında sahaya geri dönüp tribünleri selamladı.


Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'a siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi maça damga vurdu. Karşılaşmanın öncesinde ve 90 dakika boyunca Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden eski yıldızlarını tribüne çağırdı. Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında soyunma odasından çıkan Sergen Yalçın yeniden sahaya döndü ve tribünleri selamladı.

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