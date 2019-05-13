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Sergen Yalçın'a sevgi gösterisi

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın efsane isimlerinden olan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın efsane isimlerinden olan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulundu.


Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlarken, konuk ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve özellikle 100. yılda gelen şampiyonlukta başrol oynayan Sergen Yalçın, rakip olarak geldiği Vodafone Park'ta taraftarların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Taraftarlar Sergen Yalçın'a ve Alanyaspor'lu futbolculara destek verirken, TFF, MHK ve hakemlere ise tepki gösterdi.

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