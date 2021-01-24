Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü 11'den 3 değişiklik yaparak Göztepe mücadelesine başladı. Galatasaray derbisinde ve Karagümrük karşısında ilk 11'de oynayan Montero, yabancı kontenjanı nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Bu oyuncunun yerine Welinton ilk 11'e döndü. Yalçın, sol bekte Rıdvan Yılmaz yerine N'Sakala'ya şans tanırken, Karagümrük mücadelesinde yedek bekleyen Rachid Ghezzal da N'Koudou'nun yerine ilk 11'de sahaya çıktı.