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Sergen Yalçın'ın gözyaşları

Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı.

Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı.


Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu. Maçın bitimiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı. Saha içinde yayıncı kuruluşa röportaj vermek isterken duygularına hakim olamayan Sergen Yalçın, gözyaşlarıyla sevincini yaşadı.

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