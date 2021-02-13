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Sergen Yalçın'ın savunma planı Atiba-Dorukhan!

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta savunma kurgusu belirsizliğini koruyor. N'Sakala ve Vida cezalı, Montero ve Rıdvan Yılmaz ise sakat. Genç stoper Serdar Saatçı da milli takımda.


Ligde zirve mücadelesi veren ve Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselerek yoluna devam eden Beşiktaş'ta, pazartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesinde savunma alarm veriyor. N'Sakala ve Vida cezalı, Montero ve Rıdvan Yılmaz ise sakat. Genç stoper Serdar Saatçı da, Ümit Milli Takım kampına dahil edildi. Savunmada Rosier ve Welinton'un formaları garanti. Sergen Yalçın, bu 2 ismin yanında kimi oynatacağının hesaplarını yaparken, Dorukhan Toköz'ün iyileşmesi, bu bölgedeki alternatifleri artırdı. Sol bekte Necip Uysal'ı sahaya sürmeyi planlayan Yalçın, Welinton'un yanında ise Atiba'yı sahaya sürmeyi planlıyordu. Ancak Dorukhan Toköz'ün iyileşmesiyle birlikte, Yalçın milli oyuncuyu stoperde oynatabilir.

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