Sergen yine tarihe geçti

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yenmesiyle birlikte siyah-beyazlılar rakibini deplasmanda 15 yıl aradan sonra mağlup ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarihe geçti.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 15 yıl sonra bu deplasmanda gelen galibiyetle büyük coşku yaşadı. 17 Nisan 2005 yılında siyah-beyazlı ekip, kalecisi Cordoba'nın atılmasıyla birlikte 10 kişi kalmış ve kaleye Pancu'yu geçirmişti. Beşiktaş o maçta son dakikada Koray Avcı'nın golüyle 4-3 kazanırken, şu anda Beşiktaş'ın başında olan Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin, 15 yıl önceki karşılaşmada kadroda olan isimlerdi. 2005'te alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş, 15 yıl boyunca Kadıköy'de galibiyet yaşayamazken, Sergen Yalçın bu kez teknik direktör olarak seriyi bozmayı başardı ve Beşiktaş, tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi yine 10 kişiyle maçı 4-3 kazandı. Yalçın, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti. Beşiktaş'ın başında 2. Fenerbahçe derbisine çıkan ve bu maçların ikisini de kazanan Sergen Yalçın, rakibine puan kaptırmadı. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi, pandemi nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanmıştı. 19 Temmuz tarihi, 19.07 olması sebebiyle 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' olarak kutlanır. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında 2 Fenerbahçe maçını da kazanırken bu karşılaşmalardan ilki 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne denk geldi, diğeri ise Beşiktaş'ın 15 yıllık kazanamama serisinin bozulduğu mücadeleye.