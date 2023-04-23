Sergio Oliveira 3. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Fatih Karagümrük maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e yükseltti.
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Fatih Karagümrük maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile mücadele eden Galatasaray'da ikinci golü Portekizli futbolcu Sergio Oliveira attı. Müsabakanın 45+1. dakikasında penaltıda topun başına geçen Oliveira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.
Müsabakaya 11'de başlayan Sergio Oliveira, 90. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.