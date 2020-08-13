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Sergio Perez, korona virüsü atlattı

Formula 1 takımlarından Racing Point’in Meksikalı pilotu Sergio Perez’in korona virüs hastalığını atlattığı açıklandı.

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in korona virüs hastalığını atlattığı açıklandı.


Formula 1 ekiplerinden Racing Point'in Meksikalı sürücüsü Sergio Perez'den iyi haber geldi. Korona virüse yakalanan Meksikalı pilotun bu hastalığı atlattığı belirtildi. Takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son korona virüs testinin negatif çıktığı duyuruldu.


Sergio Perez'in 16 Ağustos'ta düzenlenecek sezonun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'sinde yer alabileceği ifade edildi.

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