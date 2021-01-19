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Serhat Ahmetoğlu, Fatih Karagümrük'e kiralandı

Fenerbahçe, genç futbolcusu Serhat Ahmetoğlu’nu Fatih Karagümrük’e kiraladı.

Fenerbahçe, genç futbolcusu Serhat Ahmetoğlu'nu Fatih Karagümrük'e kiraladı.


Fenerbahçe, genç futbolcusu Serhat Ahmetoğlu'nu 1.5 seneliğine Fatih Karagümrük'e kiraladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Genç oyuncumuz Serhat Ahmetoğlu, 1,5 yıllığına Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır.


Oyuncumuz 2021-2022 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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