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Serhat Koruk: “Güçlü dönmek istiyoruz”

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Lig Grup'ta mücadele eden Bayrampaşaspor'da forma giyen Serhat Koruk, lige güçlü dönmek istediklerini belirterek, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.


Lig Grup'ta 28 maçta 33 puan toplayan Bayrampaşaspor'un forvet oyuncusu Serhat Koruk, lige güçlü dönmek istediklerini ifade etti. Pandemi nedeniyle verilen ara boyunca hazırlıklarını sürdüren 24 yaşındaki oyuncu, sezonun kalanında maksimum puan toplamak istediklerini ifade ederek, “Kalan haftalarda iyi sonuçlara imza atmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

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